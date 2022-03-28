Video Yaşam Maltepe’de araçları durdurup yumruk yumruğa kavga ettiler | Video
Maltepe’de araçları durdurup yumruk yumruğa kavga ettiler | Video

Maltepe’de araçları durdurup yumruk yumruğa kavga ettiler | Video

28.03.2022 | 10:24

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Maltepe’de yol verme tartışması yaşayan iki sürücü D-100 karayolunun ortasında araçlarından inerek kavgaya tutuştu. Yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Maltepe D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yol üzerinde seyir halinde olan iki araç sürücüsü yol verme tartışması nedeniyle D-100 karayolu ortasında araçlarını durdurdu. Araçlardan inen sürücüler birbirlerine yumruklarla saldırdı. İki grubun kavgasını çevredeki diğer vatandaşlar ayırdı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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