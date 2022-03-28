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OTOMATİK OYNAT
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02:31
Taksicileri canından bezdiren soyguncu böyle yakalandı | Video 28.03.2022 | 10:45
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Kapalıçarşı’da pes dedirten cep telefon hırsızlığı kamerada | Video 28.03.2022 | 10:45
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Trafikte başlayan tartışma kavgaya dönüştü | Video 28.03.2022 | 10:24
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Maltepe’de araçları durdurup yumruk yumruğa kavga ettiler | Video 28.03.2022 | 10:24
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Kar altında güzelleşen Yüksekova böyle görüntülendi | Video 28.03.2022 | 09:50
00:34
Plakasız otomobille drift yapan sürücü cezadan kurtulamadı | Video 28.03.2022 | 09:37
03:02
Gece duvarı delip soygun yaptı, gündüz karısı kuyumcuda sattı | Video 28.03.2022 | 09:30
05:01
Havadan görüntülenen karda cirit nefes kesti | Video 28.03.2022 | 09:09
01:21
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Park halindeki motosikleti böyle çaldı | Video 28.03.2022 | 09:24
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Sadaka kutusunu çaldı, montuna saklayıp kaçtı! O anlar kamerada | Video 28.03.2022 | 09:30
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El arabasının içindeki kumu döküp çaldılar! O anlar kamerada | Video 28.03.2022 | 09:23
02:36
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Havadan görüntülenen karda cirit nefes kesti | Video 28.03.2022 | 09:03
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında feci kaza | Video 28.03.2022 | 09:03
Maltepe’de yol verme tartışması yaşayan iki sürücü D-100 karayolunun ortasında araçlarından inerek kavgaya tutuştu. Yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.