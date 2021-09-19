Maltepe’de aşırı hız dehşeti kamerada: Otobüs bekleyen öğrenci yola savruldu | Video

Maltepe’de hız yapan iki araç sürücüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu durağına savrulan araç o esnada otobüs bekleyen bir öğrenciye çarptı. Kazada ağır yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı. Yaşanan feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde geçtiğimiz Cuma günü sabah saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddeyi birleştiren dört yol üzerinde hız yapan iki araç sürücüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan araçlardan biri o esnada okula gitmek üzere durakta otobüs bekleyen bir öğrenciye çarptı. Genç öğrenci arabanın kendisine çarpmasıyla birlikte yola savruldu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleri ise kazada ağır yaralanan öğrenciyi hastaneye kaldırdı.

Öte yandan ambulansa alınan öğrenciyi hastaneye yetiştirmek isteyen ambulans cadde üzerindeki yoğun trafik nedeniyle bir süre ilerleyemezken, meydana gelen feci kaza ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"DURAKTA BEKLEYEN VATANDAŞA ÇARPTI"

Kazaya ilişkin konuşan çevre esnaflarından Metin Kale, "Kaza, kontrolsüz iki aracın çarpışmasıyla başladı. Araçlardan biri çarpmanın hızıyla durakta bekleyen genç arkadaşa çarptı. Duraktaki arkadaşın sanırım durumu ağırdı. Burada çok sık kaza yaşanıyor. Otobüs durağının olduğu sabahları fazla kalabalık oluşuyor. O alanda durak ya da bank olmadığı için insanlar yola taşıyor. Sürücüler de bu cadde de dikkatsiz kullanınca maalesef bu kazalar oluyor. Bu noktada defalarca benzeri kazalar yaşandı" diye konuştu.