Maltepe’de cephanelik gibi ev: 52 silah ve 21 silah kutusu ele geçirildi | Video 05.05.2023 | 13:23 İstanbul’un Maltepe ilçesinde polis ekiplerince bir otomobile ve eve yapılan operasyonda, 52 silah ele geçirildi. Olayla bağlantılı 6 şüpheli yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Maltepe ilçesi Osmangazi Mahallesinde uygulama sırasında şüphe üzerine bir otomobile 'dur' ihtarında bulunuldu. 1 Mayıs tarihinde durdurulan araç içerisinde kimlik bilgileri F.Y., B.F.K. ve Y.A. olan 3 kişi 'şüpheli' tavırlar sergiledi.

Şüpheliler otomobilden indirilerek GBT sorgusuna alınırken, araç içerisinde ve şahıslara yönelik yapılan aramalarda 4 ruhsatsız silah ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alınırken, bu şüphelilerin Maltepe Gülsuyu Mahallesindeki evlerine savcılık talimatıyla operasyon düzenlendi.

SİLAHLARLA BAĞLANTILI 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Zanlıların ikamet adresi ve çevresinde güvenlik önlemleri altında yapılan operasyonda ise Y.T., F.E.A. ve U.K. adlı 3 kişi daha yakalandı. Evde yapılan aramalarda da 52 silah ve 21 silah kutusu ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin tamamı Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alındı. Burada ifadeleri alınan şüpheliler, "6136 SKM" suçundan 2 Mayıs'ta Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlıların tamamı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, silahların akıbetine ilişkin daha fazla detay verilmedi.