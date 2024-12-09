Maltepe'de cinnet getiren şahıs etrafa rastgele böyle ateş açtı | Video 09.12.2024 | 10:38 Maltepe'de cinnet getiren bir şahıs tabanca ile evinin penceresinden etrafa ateş etti. Polis ekipleri şahsı etkisiz hale getirerek karakola götürdü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay geçtiğimiz gün saat 22.30 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Coşkunlar Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cinnet getiren 30 yaşlarındaki erkek şahıs kuru sıkı tabanca ile evinin penceresinden etrafa ateş etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından ikna edilemeyen şahıs özel harekat ekiplerinin kapıyı kırarak içeri girmesiyle etkisiz hale getirildi. Polisler tarafından gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü. Şahsın bıçakla bileğini kestiği öğrenildi. Olayda kullanılan bıçak ve kuru sıkı silah da ekipler tarafından ele geçirildi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.