Maltepe'de çocuk namaz kılan yaşlı adamın taburesini çekince olanlar oldu | Video
Maltepe'de babasıyla beraber camiye gelen bir çocuk, namaz esnasında yaşlı vatandaşın altından taburesini çekti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:39
04:18
Dışarıda yere düşerek kafasını çarptı, saatler sonra evinde öldü | Video 19.01.2024 | 12:32
02:02
Bağcılar'da haraç iddiası! Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 19.01.2024 | 12:58
00:38
İnatlaşan sürücüler trafiği tehlikeye düşürdü | Video 19.01.2024 | 12:32
00:31
01:24
Elazığ’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı | Video 19.01.2024 | 11:57
00:41
Polis ekiplerinin zehir tacirine yönelik nefes kesen operasyonu | Video 19.01.2024 | 12:05
00:51
Bursa'da tefecilere operasyon: 3 kişi tutuklandı | Video 19.01.2024 | 11:53
00:24
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 61 tutuklama | Video 19.01.2024 | 11:40
02:15
Eşini öldürdükten sonra 'kazara oldu' diyen koca tutuklandı | Video 19.01.2024 | 11:34
01:38
01:26
Mersin'de terör örgütü PKK operasyonu: 7 şüpheli yakalandı | Video 19.01.2024 | 11:22
02:16
Yıkılan boş bina paniğe neden oldu | Video 19.01.2024 | 10:52
00:34
İzmitli Gezeravcı, kuzenini böyle uğurladı | Video 19.01.2024 | 11:09
02:00
03:17
İçi para dolu cüzdan buldu, tereddüt etmeden sahibine ulaştırdı | Video 19.01.2024 | 10:52
00:12
Bursa’da domuz sürüsü ana yola böyle atladı | Video 19.01.2024 | 10:52
00:49
ATV’den düşen arkadaşını kahkahayla izledi | Video 19.01.2024 | 10:52
02:05
13 ilde eş zamanlı Kafes-31 operasyonu | Video 19.01.2024 | 10:52
01:29
Ağrı polisinden uyuşturucu tacirlerine baskın: 3 gözaltı | Video 19.01.2024 | 10:36