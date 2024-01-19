Video Yaşam Maltepe'de çocuk namaz kılan yaşlı adamın taburesini çekince olanlar oldu | Video
Maltepe'de çocuk namaz kılan yaşlı adamın taburesini çekince olanlar oldu | Video

Maltepe'de çocuk namaz kılan yaşlı adamın taburesini çekince olanlar oldu | Video

19.01.2024 | 12:32

Maltepe'de babasıyla beraber camiye gelen bir çocuk, namaz esnasında yaşlı vatandaşın altından taburesini çekti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay dün öğle saatlerinde Maltepe'de bulunan bir camide meydana geldi. Babasıyla birlikte camiye gelen küçük çocuk, tabure ile namaz kılan yaşlı adamın altından taburesini çekti. Taburesi altından çekilen vatandaş yere düştü. Küçük çocuk ise aldığı taburenin üzerine çıkarak oyun oynadı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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