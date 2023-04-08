Video Yaşam Maltepe’de değnekçi sert kayaya çarptı! Müşteri gibi davranan polisler değnekçiyi suçüstü yakaladı | Video
Maltepe’de değnekçi sert kayaya çarptı! Müşteri gibi davranan polisler değnekçiyi suçüstü yakaladı | Video

Maltepe’de değnekçi sert kayaya çarptı! Müşteri gibi davranan polisler değnekçiyi suçüstü yakaladı | Video

08.04.2023 | 15:29

Maltepe’de park eden otomobil sürücülerinden otopark ücreti isteyen değnekçi, kendisine müşteri gibi yaklaşan polisler tarafından suçüstü yakalandı. Şahıs hakkında işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Maltepe'de Altıntepe Mahallesi Kasaplar Çarşısı önünde yol üzerine park eden araç sürücülerinin yanına gelerek otopark ücreti istediği tespit edilen H.Ç. isimli şahıs, yanına otomobille gelen ve müşteri gibi davranan polis ekiplerince yakalandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Sivil Trafik ekiplerince yakalanan şahıs 'karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek' maddesi gereğince Küçükyalı Şehit Mehmet Emin Aydın Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.
Müşteri gibi davranan polis ekipleri işe değnekçinin diyalogu cep telefonu kamerasına yansıdı.

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