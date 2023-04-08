Maltepe’de değnekçi sert kayaya çarptı! Müşteri gibi davranan polisler değnekçiyi suçüstü yakaladı | Video
Maltepe’de park eden otomobil sürücülerinden otopark ücreti isteyen değnekçi, kendisine müşteri gibi yaklaşan polisler tarafından suçüstü yakalandı. Şahıs hakkında işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.
Müşteri gibi davranan polis ekipleri işe değnekçinin diyalogu cep telefonu kamerasına yansıdı.
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