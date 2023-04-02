Video Yaşam Maltepe’de dev kaya kabusu! Parça parça düşüyor | Video
Maltepe’de dev kaya kabusu! Parça parça düşüyor | Video

Maltepe’de dev kaya kabusu! Parça parça düşüyor | Video

02.04.2023 | 10:44

Maltepe Başıbüyük’te bulunan yamaç alandaki kayalardan düşen parçalar, mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Vatandaşlar, metrelerce yükseklik ve genişlikteki kayalardan düşen parçaların araçlara zarar verdiğini, sokağa çıkarken bile tedirgin olduklarını belirtti.

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Maltepe Başıbüyük Mahallesi sakinleri, yol kenarındaki yamaç alan üzerinde bulunan metrelerce uzunlukta ve genişlikteki kayaların korkusuyla yaşıyor. Mahalle sakinleri, aralıklı olarak kopan yüzlerce kilogram ağırlığındaki kaya parçalarının yola düşerek park halindeki araçlara zarar verdiğini belirtip konuya ilişkin çözüm getirilmesini istiyor. Vatandaşlar, definecilerin kazılar yaptığı esnada kayalarda yarıklar oluşturduğunu da iddia etti. Sokakta yürüdükleri sırada dahi tedirgin olduklarını söyleyen mahalle sakinleri, konuya ilişkin belediyeye giderek şikayette bulunmaları sonrası ekiplerin incelemede bulunduklarını ancak bir çalışma yürütülmediğini söyledi.

"KOMŞUMUZUN ARACI ZARAR GÖRDÜ"
Konuya ilişkin konuşan mahalle sakini Asiye Yüce, "Taşlar zaman zaman koparak düşüyor. İmza topladık. Maltepe Belediyesi'ne başvurduk. Belediyeden ekip geliyor, bakıyor ama sonuç çıkmıyor. Taşı buradan alacaklarını söylüyorlar ama alınan hiçbir şey yok. Deprem olduğu zamanda herhalde hepsi düşer. Şimdiye kadar düşen kaya parçaları hep büyük oldu. Komşumuzun aracı zarar gördü" diye konuştu.

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