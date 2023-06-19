Maltepe'de dua okuyan imam ile çocuğun oyunu yürek ısıttı | Video
Maltepe'de bir camide dua okuyan imamın yanına giden bir çocuk, imamın yüzüne dokunarak sempatik görüntüler oluşturdu. İmam ile çocuğun yürek ısıtan anları kameraya yansıdı.
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