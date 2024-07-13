Maltepe'de gençlerin kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı | Video
Maltepe'de iki arkadaş grubu arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Polis ve olay yeri inceleme ekipleri kavganın gerçekleştiği yerde bölgeye güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Çalışmaların ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.
Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
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