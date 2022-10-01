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OTOMATİK OYNAT
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İstanbul'daki bisiklet hırsızı tutuklandı 01.10.2022 | 13:36
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Maltepe'de göçük altında kalan işçi böyle kurtarıldı | Video 01.10.2022 | 13:16
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Almanların korkulu rüyası çete Mersin'de çökertildi | Video 01.10.2022 | 12:11
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Şoför su şişesine uzanınca, LPG tankeri şarampole uçtu | Video 01.10.2022 | 12:03
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Bağcılar'da sürücülerin trafik tartışması kamerada | Video 01.10.2022 | 11:18
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Saman yüklü traktör alev alev böyle yandı | Video 01.10.2022 | 11:18
01:29
Anne kedinin yavrusuna kavuşma anı kamerada | Video 01.10.2022 | 11:09
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Kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kaza anı kamerada | Video 01.10.2022 | 10:49
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DEAŞ'ın sözde 'savaşçı' militanı tutuklandı | Video 01.10.2022 | 10:04
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Mersin'deki terör saldırısında 1 kişi tutuklandı | Video 01.10.2022 | 10:03
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Sultangazi'de sahte içki operasyonu | Video 01.10.2022 | 09:31
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Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu: 66 kilo ‘Skunk’ ele geçirildi | Video 01.10.2022 | 09:31
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Manisa'da korkutan yangın | Video 30.09.2022 | 21:00
Maltepe’de bir inşaatta işçilerin temel attığı sırada istinat duvarı çöktü. Ekipler tarafından kurtarılan iki işçi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Şantiye personeli, "Demirci çalışırken toprak kaymış. Bir sıkıntısı yok. Hastaneye kaldırdılar" dedi.