Video Yaşam Maltepe'de göçük altında kalan işçi böyle kurtarıldı | Video
Maltepe'de göçük altında kalan işçi böyle kurtarıldı | Video

Maltepe'de göçük altında kalan işçi böyle kurtarıldı | Video

01.10.2022 | 13:16

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Maltepe’de bir inşaatta işçilerin temel attığı sırada istinat duvarı çöktü. Ekipler tarafından kurtarılan iki işçi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Maltepe Çınar Mahallesi Karadut Sokak'ta bir inşaatta öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, işçilerin temel attığı esnada istinat duvarı çöktü. 4 gün önce işe başlayan ve kuzen olan Servet ve Fikret Karakuş göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sonrasında iki yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şantiye personeli, "Demirci çalışırken toprak kaymış. Bir sıkıntısı yok. Hastaneye kaldırdılar" dedi.

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