Maltepe’de güpegündüz hırsızlık: Otomobilden bilgisayar çaldı | Video
Maltepe’de bir şahıs, park halindeki otomobilde bulunan bilgisayar ve 2 adet hark disk çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:03
Milas-Söke karayolunda otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var | Video 16.07.2024 | 15:04
01:29
00:27
01:00
Maltepe’de güpegündüz hırsızlık: Otomobilden bilgisayar çaldı | Video 16.07.2024 | 14:23
06:51
03:37
00:08
Mısır yerine esrar dikmiş: 100 kök kenevir ele geçirildi | Video 16.07.2024 | 13:35
01:03
Arnavutköy’de bisiklet süren çocuğa saldırı! O anlar kamerada | Video 16.07.2024 | 12:01
01:27
Gümüşhane'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı | Video 16.07.2024 | 11:32
01:12
Rakibine yenilen boğa, öfkesini sahibinden aldı | Video 16.07.2024 | 11:17
04:13
19 yaşındaki Veli Eren'den 1 yıldır haber yok | Video 16.07.2024 | 11:13
06:17
Soma'daki yangın 2'nci gününde: 2 köy tahliye edildi | Video 16.07.2024 | 10:52
00:51
00:16
İki grup arası çıkan kavgada sokak ringe döndü | Video 16.07.2024 | 10:54
00:19
Elazığ’da sokak satıcılarına operasyon: 2 tutuklama | Video 16.07.2024 | 10:04
00:14
Trafikte baltalı, yumruklu tekmeli kavga kamerada | Video 16.07.2024 | 09:58
02:03
03:33
00:45