Video Yaşam Maltepe'de halı yıkama atölyesinde korkutan yangın | Video
Maltepe'de halı yıkama atölyesinde korkutan yangın | Video

Maltepe'de halı yıkama atölyesinde korkutan yangın | Video

12.12.2021 | 14:27

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Maltepe'de bir halı yıkama atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Maltepe Girne Mahallesi Elifli Sokak'ta bulunan bir halı yıkama atölyesinde saat 12.00 sıralarında iddiaya göre, elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Atölyenin bitişiğinde bulunan lokanta ve oto yıkamacıdaki görevliler damacana ve yangın söndürme tüpleriyle yangını söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelmesiyle yangın yan binalara sirayet etmeden kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası atölye kullanılamaz hale gelirken, atölyenin yandığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayda can kaybı yaşanmadı. Polis yangına ilişkin çalışma başlattı.

"BİZ KENDİ ÇABAMIZLA SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTIK"
Olay anını gören esnaflardan Kaan İsabetli , "Biz de şaşkınız, yan tarafın yanmasına üzüldük. Yangını görünce itfaiye ekiplerine haber verdik. Allah razı olsun acil bir şekilde söndürdüler. Yangın elektrik kontağından dolayı çıkmış. Biz de kendi çabamızla söndürmeye çalıştık, su falan taşıdık. Sonra itfaiye ekipleri geldi, yardımcı oldu. Çok fazla büyümeden yangını söndürdüler " dedi.

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