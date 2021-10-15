Video Yaşam Maltepe'de hareketli anlar! Kafasına silah dayayan şüpheli, gasbettiği otomobille polisten kaçtı | Video
Maltepe'de hareketli anlar! Kafasına silah dayayan şüpheli, gasbettiği otomobille polisten kaçtı | Video

Maltepe'de hareketli anlar! Kafasına silah dayayan şüpheli, gasbettiği otomobille polisten kaçtı | Video

15.10.2021 | 11:02

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İstanbul Maltepe D-100 Karayolu'nda polis ile çeşitli suçlardan aranan bir şüpheli arasında kovalamaca yaşandı. Polisten kaçamayacağını anlayan şüpheli, hafif ticari aracında başına silah dayadı. Ardından aracından inen şüpheli, başka bir otomobili gasbederek olay yerinden kaçtı.

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Olay, dün saat 14.30 sıralarında Maltepe D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile çeşitli suçlardan aranan Ümit T. arasında kovalamaca başladı. Ekipler, hafif ticari aracıyla polisten kaçan şüpheliyi durdurmaya çalıştı. Şüphelinin, polisin dur ihtarına uymaması üzerine ekipler havaya uyarı ateşi açtı. Polisler, kaçmaya devam eden şüphelinin aracının lastiklerine ateş ederek aracı durdurdu.

GASBETTİĞİ OTOMOBİL İLE KAÇTI
Bunun üzerine şüpheli Ümit T. aracında başına silah dayadı ve bir süre sonra araçtan indi. Şüpheli, ardından Ankara yönünde ilerleyen ve içinde 2 kişi bulunan yabancı plakalı otomobili durdurarak gasbederek, kaçtı. Polis ekipleri, şüpheli tarafından alıkonulan otomobili uzun süre takip etti. İzini kaybettiren Ümit T., araçtaki bir kişiyi yolda bırakırken araç sürücüsü ile Avrupa Yakası'na geçti.

YAYA OLARAK KAÇTI
Ümit T. otomobille Sultangazi Gazi Mahallesi'ne geldiğinde aracı ve sürücüsünü bırakarak, yaya olarak kaçtı. Maltepe D-100 Karayolu'nda iki lastiği patlak olan hafif ticari araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Maltepe D-100 Karayolu'nda yaşanan hareketli dakikalar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilirken, polisin şüpheliyi yakalama çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

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