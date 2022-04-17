Video Yaşam Maltepe'de İETT otobüsü yolcu dolu minibüse çarptı | Video
Maltepe'de İETT otobüsü yolcu dolu minibüse çarptı | Video

Maltepe'de İETT otobüsü yolcu dolu minibüse çarptı | Video

17.04.2022 | 10:19

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Maltepe'de yolcu almak için yol kenarında duran minibüse arkadan gelen bir İETT otobüsü çarptı. Minibüs içerisinde bulunan bir kadın yolcu yaralandı. Otobüsün ve minibüsün camları ise adeta tuzla buz oldu.

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Kaza, Maltepe Tugay Yolu Caddesi üzerinde dün saat 14.15 sıralarında meydana geldi. İlyas Veziroğlu yönetimindeki 34 M 4305 plakalı hatlı minibüs iddiaya göre, yeşil yanan trafik ışıklarını geçtikten sonra yolcu almak için yol kenarında durdu. Trafik ışıklarının yeşil yanmasıyla ilerleyen Seyhan Alkan yönetimindeki 132M sefer sayılı İETT otobüsü, yol kenarında duran içi yolcu dolu minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan bir kadın yolcu yaralandı. Kazaya karışan otobüsün ön camı ile minibüsün arka camı ve tamponu parçalandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yerde yatan yaralı kadını ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne götürdü. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapandı.

Kazaya karışan minibüsün şoförü İlyas Veziroğlu, "İki yolcu vardı. Almak için yeşilde geçtim, nizami şekilde sinyal verip durdum. Biri bindi diğeri binemedi. Arkadan vurmasıyla benim kafamı vurmam bir oldu. Nasıl oldu hiçbir şey anlamadım. Çok hızlı vurdu. Arabanın arkası gitti. İçinde yolcu vardı. Bir ağır yaralı vardı, inliyordu. Kanaması yoktu ama kırığı olabilir" dedi.

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