Maltepe'de kapıyı açmaya çalışırken kırılan camdan içeri düşen hırsız, eşyaları alıp kaçtı | Video

MALTEPE'de bir iş yerinin kapısını açmaya çalışırken kırılan camdan içeri düşen hırsız, içerideki 3 tablet ve 1 cep telefonunu çalarak kaçtı. Güvenlik kamera kayıtlarından kimliği belirlenerek gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Maltepe'de pazar gecesi Fındıklı Mahallesi Çınar Caddesi'nde elektronik eşya satılan bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine inceleme başlatan polis, iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalarda şüphelinin önce iş yerinin kapısını zorladığı, bu sırada kırılan camdan içeriye düştüğü görüldü. Şüphelinin düşerek girdiği iş yerinden 3 tablet ve 1 cep telefonu çalıp kaçtığı tespit edildi. Kimliği belirlenen H.H.B. isimli şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.