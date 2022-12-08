Maltepe’de kaputu açılmayan otomobil alevlere teslim oldu | Video

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Maltepe’de kaputu açılmayan bir araçta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler sonrası yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
"BİR ANDA ALEV ALMIŞ"
Konuya ilişkin konuşan araç sahibi Osman Düzen, "Araçta benzin kaçağı vardı. Oğlumun söylediğine göre bir anda alev almış. Yapacak bir şey yok. İtfaiye çağırdık. Müdahale ettiler" dedi.