Maltepe’de kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı | Video
Maltepe’de seyir halindeyken kontrolden çıkan araç takla attı. Kaza sonucu araç sürücüsü yaralandı.
Kaza nedeniyle sahil yolu Kadıköy istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza yapan aracın çekici ile kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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