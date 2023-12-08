Maltepe'de kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı | Video
Maltepe'de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden ticari taksi sürücüsü önce elektrik panosuna çarptı, ardından da takla atarak durabildi. Kazada taksi şoförü hafif şekilde yaralandı.
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