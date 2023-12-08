Video Yaşam Maltepe'de kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı | Video
Maltepe'de kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı | Video

Maltepe'de kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı | Video

08.12.2023 | 08:57

Maltepe'de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden ticari taksi sürücüsü önce elektrik panosuna çarptı, ardından da takla atarak durabildi. Kazada taksi şoförü hafif şekilde yaralandı.

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Olay, saat 03.00 sıralarında İstanbul Maltepe ilçesi, Gülsuyu Mahallesi, Eski Üsküdar Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre Emre Açık hakimiyetindeki ticari taksi seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeti kaybedilerek önce elektrik panosuna çarptı, ardından da takla atarak durabildi. Kazada ticari taksi şoförü Emre Açık hafif şekilde yaralandı. Çevredeki diğer vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumum bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

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