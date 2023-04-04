Video Yaşam Maltepe’de kontrolden çıkan tır yol ayrımından D-100 kara yoluna düştü: 1 yaralı | Video
Maltepe’de kontrolden çıkan tır yol ayrımından D-100 kara yoluna düştü: 1 yaralı | Video

Maltepe’de kontrolden çıkan tır yol ayrımından D-100 kara yoluna düştü: 1 yaralı | Video

04.04.2023 | 08:21

Maltepe'de seyir halinde olan mermer yüklü tır, yol ayrımına gireceği esnada kontrolden çıkarak 3 metre yükseklikten D-100 kara yoluna düştü. Meydana gelen kazada şoför yaralandı.

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Kaza, saat 03.30 sıralarında Maltepe Zümrütevler Köprüsü mevkiinde meydana geldi. D-100 kara yolundan yan yola gireceği esnada kontrolden çıkan Gökhan Doğan yönetimindeki mermer yüklü tır, demir bariyerleri kırıp 3 metre yükseklikten D-100 kara yoluna düşerek yan yattı. Kazada tır sürücüsü yaralanırken tırda yüklü olan mermerler yola saçıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol, tırın kaldırılması ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafiğe açıldı. Polisin kaza ile ilgili çalışması devam ediyor.

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