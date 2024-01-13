Maltepe’de korsan taksiden indirilen kadının üzerinden 3 kilo uyuşturucu çıktı | Video
Maltepe’de şüphe üzerine durdurulan ve içerisinde 3 kişi bulunan otomobildeki kadın, polisin arama yapmaya çalıştığı esnada kaçtı.
Maltepe'de Gülsuyu Mahallesinde 5 Ocak tarihinde yaşanan olayda, şüphe üzerine polis tarafından durdurulan bir otomobilde bulunan sürücü E.Y. ile yolcular H.Ö. ve G.K. isimli kadın şahsa üst araması yapıldığı esnada G.K. adlı kadın şahıs kaçmaya çalıştı. Kısa süren kovalamaca ile yakalanan G.K.'ya yapılan üst aramasında kadının üzerinden 995 gram ağırlığında olan 3 ayrı paket halinde toplam 2 kilo 985 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 bin 885 TL para ele geçirildi.
Ayrıca sürücü E.Y. isimli şahsın korsan taksicilik yaptığı, H.Ö. ile G.K. adlı şahısları Kadıköy ilçesinden yolcu olarak aldığı tespit edildi. Şahıslara yönelik yapılan sorgulamada birçok farklı suçtan toplam 83 adet suç kayıtları olduğu belirlendi.
E.Y isimli şahsa 'ilgili belediyeden çalışma izni almadan belediye sınırları içerisinde yolcu taşımak' maddesi gereğince 34 bin 376 TL idari para cezası uygulandı. E.Y. sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
H.Ö ve G.K isimli şahıslar ise "uyuşturucu madde ticareti" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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