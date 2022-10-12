Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:26
Meryem'in ölümüyle suçlanan Recep Aldemir savcı karşısına çıktı | Video 12.10.2022 | 15:54
00:24
Barışmak için buluştuğu arkadaşına ateş açtı | Video 12.10.2022 | 11:45
01:43
05:18
03:34
Maltepe'de liseli genç kıza iğrenç taciz! Dakikalarca takip etti | Video 12.10.2022 | 13:38
01:32
01:23
01:00
Kayseri merkezli 10 ilde siber operasyonu | Video 12.10.2022 | 11:24
00:42
Etiler'de güvenlik görevlisine darp kamerada | Video 12.10.2022 | 10:56
06:05
00:48
Diyarbakır’da silahlı saldırı korku dolu anlar yaşattı | Video 12.10.2022 | 10:27
01:08
2.5 kilogram zehirle yakaladılar | Video 12.10.2022 | 10:21
02:15
Kadını dövüp dişlerini kırdı, olay yerine gelen polise saldırdı | Video 12.10.2022 | 10:04
01:04
04:36
Komşuları rahatsız olmasın diye zurnasını tünel girişinde çalıyor | Video 12.10.2022 | 10:04
03:57
02:13
02:38
Kadıköy'deki patlamadan "İntikam hikayesi" çıktı | Video 12.10.2022 | 09:25
02:47
Kağıthane'de taraftar otobüsüne silahla saldıran şüpheli tutuklandı | Video 12.10.2022 | 08:44
Maltepe bir şahıs, evinden okula gitmek için yola çıkan lise öğrencisi genç kızı zorla ağaçlık alana götürerek taciz etti. Şüphelinin olay yerinden koşarak uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
"KIZCAĞIZ KORKU İÇERİSİNDEYDİ"
Yaşanan olayı gören mahalle sakini Rengin Atalay, "Burada daha önce de bu olay yaşanmıştı. O kadar çok sık yaşanmaya başladı ki biz buradan geçmeye korkuyoruz. Taciz şüphelisi genç kıza saldırıyı gerçekleştirmiş. Genç kızımızı gördüm. Kızcağız korku içerisindeydi. Tacizci genç kızı taciz ettikten sonra da koşarak uzaklaşıyor" dedi.