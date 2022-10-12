Video Yaşam Maltepe'de liseli genç kıza iğrenç taciz! Dakikalarca takip etti | Video
Maltepe'de liseli genç kıza iğrenç taciz! Dakikalarca takip etti | Video

Maltepe'de liseli genç kıza iğrenç taciz! Dakikalarca takip etti | Video

12.10.2022 | 13:38

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Maltepe bir şahıs, evinden okula gitmek için yola çıkan lise öğrencisi genç kızı zorla ağaçlık alana götürerek taciz etti. Şüphelinin olay yerinden koşarak uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 09.00 sıralarında Maltepe'de meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, evinden çıkarak okuluna doğru giden M.C. (16) isimli lise öğrencisi genç kızı yol üzerinde bir süre takip etti. Çevrede kimse olmadığı esnada genç kıza arkadan sarılan şüpheli, M.C.'yi ağaçlık alana götürerek fiziki tacizde bulundu. Genç kızın çığlıkları üzerine şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri taciz olayının yaşandığı ağaçlık alanda incelemelerde bulundu. Taciz şüphelisinin kaçarak uzaklaştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"KIZCAĞIZ KORKU İÇERİSİNDEYDİ"
Yaşanan olayı gören mahalle sakini Rengin Atalay, "Burada daha önce de bu olay yaşanmıştı. O kadar çok sık yaşanmaya başladı ki biz buradan geçmeye korkuyoruz. Taciz şüphelisi genç kıza saldırıyı gerçekleştirmiş. Genç kızımızı gördüm. Kızcağız korku içerisindeydi. Tacizci genç kızı taciz ettikten sonra da koşarak uzaklaşıyor" dedi.

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