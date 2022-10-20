Maltepe'de makas atan otomobilin araca çarpıp kaçtığı anlar kamerada | Video

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Maltepe’de D-100 karayolunda makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü, aniden şerit değiştirdiği esnada ticari araca çarptı, ardından hızla uzaklaştı. O anlar araç içi kamerasına anbean yansıdı.