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OTOMATİK OYNAT
03:19
Çekmeköy’de otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı | Video 31.03.2022 | 13:40
00:24
Maltepe'de makas atan sürücü kamerada | Video 31.03.2022 | 13:40
04:00
Fransız yargıçtan özel izin alan gurbetçi taraftar Trabzon’da | Video 31.03.2022 | 13:15
01:21
Rastgele ateş açıp, o anları cep telefonuyla kayda aldırdılar | Video 31.03.2022 | 13:22
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Mersin merkezli FETÖ soruşturmasında 12 şüpheli gözaltına alındı | Video 31.03.2022 | 13:22
01:21
Tır şoförünün feci şekilde can verdiği korkunç kaza kamerada | Video 31.03.2022 | 12:47
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Adana'da 74 bin 500 litre sahte akaryakıt ele geçirildi | Video 31.03.2022 | 10:13
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Husumetli ailelerin kavgasında 14 kişi yaralandı | Video 31.03.2022 | 11:06
00:42
Hem bidonlarla hem şişelerle satış yapıyordu... Suçüstü yakalandı! | Video 31.03.2022 | 11:09
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Adana'da feci kaza! Turunç toplayan 3 kadının öldüğü kaza kamerada | Video 31.03.2022 | 10:39
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Kolundaki “Pinokyo” dövmesinden yakaladılar | Video 31.03.2022 | 10:36
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Müge Anlı SON BÖLÜM | 31 Mart 2022 Perşembe Tamamı Kesintisiz izle! | Video 31.03.2022 | 10:38
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Özel tasarlanmış metal silindirin içinden esrar çıktı | Video 31.03.2022 | 09:48
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Çığ düşmesi sonucu kapanan Bayburt-Araklı karayolu ulaşıma açıldı | Video 31.03.2022 | 09:48
Maltepe D-100 karayolu üzerinde aşırı hız yapan sürücü makas atarak ilerledi. Trafiği tehlikeye atan sürücü o anları sosyal medyada paylaştı.