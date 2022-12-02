Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:45
04:12
00:12
03:52
01:13
Maltepe’de makas atan sürücü kazaya neden oldu | Video 02.12.2022 | 09:00
04:12
Temizlik fırçası ve paspas sopalarıyla taksicilere saldırdılar | Video 02.12.2022 | 08:52
03:43
02:25
Nehirde sular çekildi, dev yayın balıklarını elleriyle yakaladılar | Video 02.12.2022 | 08:48
00:56
Şırnak'ta kar kalınlığı yer yer 2 metreyi geçti | Video 01.12.2022 | 20:06
02:46
00:40
İzmir-İstanbul Otoyolu'nda feci kaza! 2 ölü 2 yaralı | Video 01.12.2022 | 16:33
00:14
01:41
01:54
13 bin 700 dolar çalan 2 yabancı uyruklu şahıs yakalandı | Video 01.12.2022 | 15:53
00:42
Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı | Video 01.12.2022 | 15:05
06:00
06:21
01:44
14:00
01:32
Başına mama kabı sıkışan kediyi böyle kurtardılar | Video 01.12.2022 | 13:19
Maltepe’de sahil yolunda makas atarak ilerleyen sürücü kazaya neden oldu. 2 kişinin hafif yaralandığı kaza alanı motosikletli bir kuryenin cep telefonuyla kaydedildi.