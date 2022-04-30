Video Yaşam Maltepe'de minibüs alev alev yandı | Video
Maltepe'de minibüs alev alev yandı | Video

Maltepe'de minibüs alev alev yandı | Video

30.04.2022 | 14:18

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Seyyar satıcının kitapları böyle çalındı | Video 01:11
Seyyar satıcının kitapları böyle çalındı | Video 30.04.2022 | 16:30
Maltepe’de minibüs alev alev yandı | Video 03:40
Maltepe'de minibüs alev alev yandı | Video 30.04.2022 | 14:18
Esenyurt’ta markete ait depoda yangın | Video 01:08
Esenyurt'ta markete ait depoda yangın | Video 30.04.2022 | 14:38
Kocaeli’de feci kaza! Kamyonet ile halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı | Video 01:28
Kocaeli'de feci kaza! Kamyonet ile halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı | Video 30.04.2022 | 14:53
Esenler’de yola fırlayan çocuğa minibüs çarptı, o anlar kamerada | Video 01:10
Esenler'de yola fırlayan çocuğa minibüs çarptı, o anlar kamerada | Video 30.04.2022 | 14:17
İstanbul Tuzla’daki patlamanın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı 06:50
İstanbul Tuzla'daki patlamanın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı 30.04.2022 | 14:01
Trabzonspor taraftarı Abdullah Avcı’ya böyle seslendi Hocam seni yaradana kurban olayım ben 01:31
Trabzonspor taraftarı Abdullah Avcı'ya böyle seslendi "Hocam seni yaradana kurban olayım ben" 30.04.2022 | 13:10
Dünyaca ünlü sahilde deniz kestaneleri koloni olarak görüntülendi | Video 04:48
Dünyaca ünlü sahilde deniz kestaneleri koloni olarak görüntülendi | Video 30.04.2022 | 12:21
Bursa’da takla atan otomobilde can pazarı: 4 yaralı | Video 01:03
Bursa'da takla atan otomobilde can pazarı: 4 yaralı | Video 30.04.2022 | 12:21
Karabük’te şişecam işletmesinde korkutan yangın! | Video 00:52
Karabük'te şişecam işletmesinde korkutan yangın! | Video 30.04.2022 | 12:21
Basketbol maçı yapan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in eğlenceli anları: Böyle güzel rakip olabilir mi? | Video 00:34
Basketbol maçı yapan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in eğlenceli anları: "Böyle güzel rakip olabilir mi?" | Video 30.04.2022 | 12:46
İki dakikada çaldıkları araçla böyle hırsızlık yaptılar! O anlar kamerada | Video 03:43
İki dakikada çaldıkları araçla böyle hırsızlık yaptılar! O anlar kamerada | Video 30.04.2022 | 12:03
İstanbul’da kaçak sigara operasyonu | Video 00:25
İstanbul'da kaçak sigara operasyonu | Video 30.04.2022 | 11:25
Ankara’nın hanım ağası iş başında! Fuhuş, uyuşturucu, silah kaçakçılığı... Dolandırıcılık yaparken bacağından oldu! | Video 01:16
Ankara’nın hanım ağası iş başında! Fuhuş, uyuşturucu, silah kaçakçılığı... Dolandırıcılık yaparken bacağından oldu! | Video 30.04.2022 | 11:24
Kadıköy’de minibüs şoforü tartıştığı tır şoförünü yumrukladı! O anlar kamerada | Video 00:41
Kadıköy'de minibüs şoforü tartıştığı tır şoförünü yumrukladı! O anlar kamerada | Video 30.04.2022 | 11:12
Tekirdağ’da korkutan yangın... Metruk ev alev alev yandı! | Video 03:34
Tekirdağ'da korkutan yangın... Metruk ev alev alev yandı! | Video 30.04.2022 | 10:30
Arnavutköy’de gecekondu alevlere teslim oldu | Video 00:57
Arnavutköy'de gecekondu alevlere teslim oldu | Video 30.04.2022 | 10:21
Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza anı kamerada | Video 01:36
Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza anı kamerada | Video 30.04.2022 | 10:18
Eyüpsultan’da feci kaza; minibüs taksinin üstüne devrildi | Video 01:17
Eyüpsultan'da feci kaza; minibüs taksinin üstüne devrildi | Video 30.04.2022 | 10:07
Jandarmadan filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonu | Video 02:12
Jandarmadan filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonu | Video 30.04.2022 | 09:26

MALTEPE'de seyir halindeki minibüs alev alev yandı. Alevlerin sıçradığı park halindeki bir otomobil de hasar gördü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Altıntepe Mahallesi'nde geçen perşembe günü saat 19.15 sıralarında caddede giden minibüsün motor kısmında yangın çıktı. Alevleri fark eden minibüs şoförü aracını park ederek, yangın tüpüyle müdahale etmek istedi. O sırada alevlerin şiddetiyle minibüsün önünde park halinde olan bir otomobilinde arka kısmı yandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye alev topuna dönen minibüsü ve yangının sıçradığı otomobili müdahale ederek söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi, otomobilde de hasar oluştu. Minibüsün alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Esnaf Baran Kızılcan, Dün iftar saatine yakın bir minibüs gelirken bir anda alev aldı. Büyük yangın çıktı. Aracın camları ve lastikleri patladı. Esnaf arkadaşlar yangın tüpüyle söndürmeye çalıştılar. Can kaybı ve yaralı olmadı. Bir aracın da arka kısmı yandı dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA