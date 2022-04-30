Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:11
Seyyar satıcının kitapları böyle çalındı | Video 30.04.2022 | 16:30
03:40
Maltepe'de minibüs alev alev yandı | Video 30.04.2022 | 14:18
01:08
Esenyurt'ta markete ait depoda yangın | Video 30.04.2022 | 14:38
01:28
01:10
Esenler'de yola fırlayan çocuğa minibüs çarptı, o anlar kamerada | Video 30.04.2022 | 14:17
06:50
01:31
04:48
Dünyaca ünlü sahilde deniz kestaneleri koloni olarak görüntülendi | Video 30.04.2022 | 12:21
01:03
Bursa'da takla atan otomobilde can pazarı: 4 yaralı | Video 30.04.2022 | 12:21
00:52
Karabük'te şişecam işletmesinde korkutan yangın! | Video 30.04.2022 | 12:21
00:34
03:43
00:25
İstanbul'da kaçak sigara operasyonu | Video 30.04.2022 | 11:25
01:16
00:41
03:34
Tekirdağ'da korkutan yangın... Metruk ev alev alev yandı! | Video 30.04.2022 | 10:30
00:57
Arnavutköy'de gecekondu alevlere teslim oldu | Video 30.04.2022 | 10:21
01:36
Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza anı kamerada | Video 30.04.2022 | 10:18
01:17
Eyüpsultan'da feci kaza; minibüs taksinin üstüne devrildi | Video 30.04.2022 | 10:07
02:12
Jandarmadan filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonu | Video 30.04.2022 | 09:26
MALTEPE'de seyir halindeki minibüs alev alev yandı. Alevlerin sıçradığı park halindeki bir otomobil de hasar gördü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Esnaf Baran Kızılcan, Dün iftar saatine yakın bir minibüs gelirken bir anda alev aldı. Büyük yangın çıktı. Aracın camları ve lastikleri patladı. Esnaf arkadaşlar yangın tüpüyle söndürmeye çalıştılar. Can kaybı ve yaralı olmadı. Bir aracın da arka kısmı yandı dedi.