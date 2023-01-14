Maltepe'de otomobil minibüse arkadan çarptı: 4 yaralı | Video
E-5 Karayolu Maltepe’de aşırı hızlı otomobil önce bariyerlere ardından minibüse arkadan çarptı. Kaza sonucu 5 kişi yaralandı.
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