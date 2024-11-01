Video Yaşam Maltepe'de otomobil önündeki araca çarpıp durağa daldı: 4 yaralı
Maltepe'de otomobil önündeki araca çarpıp durağa daldı: 4 yaralı

Maltepe'de otomobil önündeki araca çarpıp durağa daldı: 4 yaralı

01.11.2024 | 10:42

İstanbul Maltepe'de seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, önündeki araca çarpıp İETT durağına daldı. Kaza sonucu 4 kişi yaralandı.

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