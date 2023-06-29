Maltepe'de polislerden kaçan ehliyetsiz sürücü ara sokakta yakalandı | Video
Maltepe'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Çok sayıda ekibin takip ettiği şahıs ara sokakta yakalandı. Sürücünün ehliyetsiz olduğu gerekçesiyle kaçtığı öğrenildi.
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