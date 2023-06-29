Video Yaşam Maltepe'de polislerden kaçan ehliyetsiz sürücü ara sokakta yakalandı | Video
Maltepe'de polislerden kaçan ehliyetsiz sürücü ara sokakta yakalandı | Video

Maltepe'de polislerden kaçan ehliyetsiz sürücü ara sokakta yakalandı | Video

29.06.2023 | 15:18

Maltepe'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Çok sayıda ekibin takip ettiği şahıs ara sokakta yakalandı. Sürücünün ehliyetsiz olduğu gerekçesiyle kaçtığı öğrenildi.

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Olay, Maltepe'de saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Otomobil sürücüsü Taha S. polis ekiplerinin denetimi esnasında ehliyeti olmadığı gerekçesiyle dur ihtarına uymayarak kaçtı. Kaçan araç sürücüsü ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Aracıyla ara sokağa giren ehliyetsiz sürücü, ekipler tarafından yakalandı. Kaçan araç sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

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