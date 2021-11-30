Video Yaşam Maltepe’de sabah saatlerinde Lodos nedeniyle sürüklenen gemi yan yattı | Video
Maltepe’de sabah saatlerinde Lodos nedeniyle sürüklenen gemi yan yattı | Video

Maltepe’de sabah saatlerinde Lodos nedeniyle sürüklenen gemi yan yattı | Video

30.11.2021 | 08:37

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Maltepe açıklarında sabah saatlerinde lodos nedeniyle sürüklenerek karaya oturan RO-RO gemisi gece saatlerinde fırtınanın etkisiyle yan yattı. Yan yatan geminin su almaya başlaması üzerine gemi batmaya başladı.

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Maltepe açıklarında demirli bulunan Türkiye bandıralı AYİŞ 1 isimli RO-RO gemisi, gündüz saatlerinde şiddetli lodos nedeniyle sürüklenerek sahilde karaya oturdu. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Mehmetçik Römorkörü geminin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Sabah saatlerinde sürüklenen gemi gece geç saatlerde batmaya başladı.

Yaklaşık 808 groston ağırlığındaki 67 metre uzunluğundaki gemi, gece saatlerinde fırtınanın şiddetiyle yan yattı. Su almaya başlayan gemi batmaya başladı. Geminin baş tarafının suya gömüldüğü görüldü.

Gemi kurtarma ekibi sorumlusu Kerim Kılınç " Bu hava 3-4 gündür beklenen bir havaydı. 3-5 dediğimiz hava bu fakat 7 ye kadar çıktı. Burada bağlı olan çıkarma gemileri bunlar. Sabah saatlerinde lodosun etkisi ile gemilerin halatları koptu. Halatları kopan gemiler buraya doğru sürüklenmeye başladı. Bu gemi şuan yan yattı ilerideki gemi tumba oldu. Şimdi bu gemi de diğer gemi de pert oldu. Bu gemilerin sorunu olduğu için burada bağlıydı. Yarın sabah daha şiddetli bir hava bekliyoruz inşallah diğer gemilere bir şey olmaz " dedi.

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