Maltepe’de sürücülerin yol ortasındaki yumruklu kavgası kamerada | Video

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Maltepe sahilde yol verme tartışması yaşayan iki araç sürücüsü arasında başlayan sözlü tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. İkilinin yerlerde devam eden kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.