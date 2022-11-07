Maltepe'de sürücülerin yol ortasındaki yumruklu kavgası kamerada | Video

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Maltepe sahilde yol verme tartışması yaşayan iki araç sürücüsü arasında başlayan sözlü tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. İkilinin yerlerde devam eden kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde tartışan tarafların yumruklarla kavga ettiği ve yere düştükten sonrada kavgaya devam ettikleri görülüyor.