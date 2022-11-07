Maltepe'de sürücülerin yol ortasındaki yumruklu kavgası kamerada | Video

Maltepe sahilde yol verme tartışması yaşayan iki araç sürücüsü arasında başlayan sözlü tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. İkilinin yerlerde devam eden kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Maltepe sahil yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yol üzerinde seyir halinde olan iki araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Işıklarda duran araç sürücüleri arasında devam eden sözlü tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Araçlarından inen taraflar dakikalarca kavga etti. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.Görüntülerde tartışan tarafların yumruklarla kavga ettiği ve yere düştükten sonrada kavgaya devam ettikleri görülüyor.