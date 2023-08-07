Video Yaşam Maltepe’de ticari araç alev alev yandı | Video
Maltepe’de ticari araç alev alev yandı | Video

Maltepe’de ticari araç alev alev yandı | Video

07.08.2023 | 09:24

Maltepe D-100 Karayolunda ticari araç, motor kısmında çıkan yangından dolayı alev alev yandı. Yanan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sebebiyle otoyolda uzun araç trafikleri oluştu.

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Yangın, Maltepe D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde sabah 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadıköy istikametinde seyir halinde olan hafif ticari aracın motor kısmında yanma oluştu. Sürücüsünün emniyet şeridine çektiği araç, kısa sürede alev alev yanmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan aracı kısa sırada söndürdü. Araçta yangın sebebiyle maddi hasar oluştu. Yangın sebebiyle otoyol üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

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