Maltepe’de uyuşturucu satıcısı, polisin operasyonuyla yakalandı | Video
Maltepe’de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı. Operasyon yapılan evde yapılan aramada 517 gram marihuana, 1 adet ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 71 bin 585 TL para ele geçirildi.
F.A. isimli şahıs operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise 2 parça halinde toplamda 517 gram marihuana, 4 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 71 bin 585 TL para ele geçirildi. Şüpheli şahsın benzer suçlardan kaydının olduğu tespit edildi.
Yakalanan şüpheli şahıs polisteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilecek.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:55
Maltepe’de uyuşturucu satıcısı, polisin operasyonuyla yakalandı | Video 16.01.2024 | 10:54
00:24
Çankırı'da drift atan sürücüye 32 bin TL ceza | Video 16.01.2024 | 10:40
00:13
Gaziantep’te asayiş operasyonunda 191 kişi tutuklandı | Video 16.01.2024 | 10:42
00:22
Göçmen kaçakçılığı çetesine operasyon: 5 tutuklama | Video 16.01.2024 | 10:30
01:54
Beyaz örtü ile kaplanan Kazdağları'ndan kartpostallık görüntüler | Video 16.01.2024 | 09:53
01:43
İzmir merkezli 12 ilde DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı | Video 16.01.2024 | 09:20
01:07
Mersin'de DEAŞ operasyonu | Video 16.01.2024 | 08:33
05:54
00:09
00:38
Yollar buz pistine döndü: Araçlar böyle kaydı 15.01.2024 | 23:07
41:00
27 yıllık sır Esra Erol’da çözüldü! Yıllar sonra annesine böyle kavuştu! 15.01.2024 | 20:09
01:52
Kamyonetin çarptığı köpek yaralı kurtuldu: O anlar kamerada 15.01.2024 | 17:47
03:18
Fatih'te çanta deposunda yangın! | Video 15.01.2024 | 16:09
01:34
Ümraniye’de 500 bin TL’lik soygun kamerada | Video 15.01.2024 | 16:27
00:21
Sosyal medyada şehitlere hakaret eden şüpheli tutuklandı | Video 15.01.2024 | 14:36
01:17
Van’da 1 ton 262 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video 15.01.2024 | 15:56
01:21
02:17
İzmir’de zehir tacirlerine 3 aylık takip: 107 gözaltı | Video 15.01.2024 | 15:24
00:40
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama | Video 15.01.2024 | 15:16
00:52
Şüphe üzerine durdurulan kamyonetten 78 kilo uyuşturucu çıktı | Video 15.01.2024 | 14:30