Video Yaşam Maltepe’de virajı dönemeyen lüks cipin takla attığı anlar kamerada | Video

Maltepe’de virajı dönemeyen lüks cipin takla attığı anlar kamerada | Video

Maltepe’de virajı dönemeyen lüks cipin takla attığı anlar kamerada | Video
14.07.2021 | 11:32

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Maltepe'de seyir halinde olan lüks cip, virajı döndüğü sırada kontrolden çıkarak önce trafik tabelasına vurdu, ardından takla attı. Viraja aşırı hızla girdiği iddia edilen lüks cip sürücüsü kazada yaralandı. Cipin takla attığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, Maltepe Tugay Yolu Caddesinde saat 10.00 sularında gerçekleşti. Sürücü Cengiz Çetin (57) lüks cipiyle kavşağa aşırı hız ile girmeye çalıştı ve direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan lüks cip önce trafik tabelasına vurdu, ardından takla attı. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya tanık olan vatandaşlar tarafından takla atan cipten yaralı olarak çıkarılan Cengiz Çetin sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kavşakta takla atan araç, yolda trafiğin bir süre aksamasına neden oldu.

Kavşağa hızlı giren lüks cipin kaldırıma çıkıp önce tabelayı devirdiği ardından takla attığı anlar güvelik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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