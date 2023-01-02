Video Yaşam Mamak’taki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı | Video
Mamak’taki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı | Video

Mamak’taki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı | Video

02.01.2023 | 16:57

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Ankara’da aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan silahlı tartışmada hayatını kaybeden 2’si akraba toplam 3 kişi toprağa verildi.

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Mamak ilçesi Türközü mahallesinde 2 gün önce meydana gelen olayda, Murat K.(16), tartışma yaşadığı akrabaları Abdülmenav Karaman ve Abdulmuttalip Karaman'ı silahla öldürmüştü. Olayla ilgisi olmayan Nasrullah Uyar'ında kurşunların hedefi olup hayatını kaybettiği olayda saldırgan Murat K. ise yaralanmıştı. Hayatını kaybedenlerden Nasrullah Uyar, dün Mamak Ortaköy Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilirken, Abdülmenav Karaman ve Abdulmuttalip Karaman ise Karşıkaya Mezarlığı içerisinde yer alan Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

"AİLE ARASINDA BİR OLAY OLMUŞ"
Olayın tanıklarından Yüksel Kaya, "O sırada burada değildik. Aile arasında bir olay olmuş. Saldırgan kişi babasını ve abisini öldürmüş. Bir de normal oturan vatandaş varmış. Onu da vurmuş. Olayın olduğu dükkanda şu anda kapalı. Yakınları cenazeye gitmiş" ifadelerini kullandı.

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