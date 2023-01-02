Mamak’taki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı | Video
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Ankara’da aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan silahlı tartışmada hayatını kaybeden 2’si akraba toplam 3 kişi toprağa verildi.
"AİLE ARASINDA BİR OLAY OLMUŞ"
Olayın tanıklarından Yüksel Kaya, "O sırada burada değildik. Aile arasında bir olay olmuş. Saldırgan kişi babasını ve abisini öldürmüş. Bir de normal oturan vatandaş varmış. Onu da vurmuş. Olayın olduğu dükkanda şu anda kapalı. Yakınları cenazeye gitmiş" ifadelerini kullandı.