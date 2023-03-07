Video Yaşam “Man in the middle yöntemi” ile dolandırıcılık: 5 gözaltı | Video
“Man in the middle yöntemi” ile dolandırıcılık: 5 gözaltı | Video

“Man in the middle yöntemi” ile dolandırıcılık: 5 gözaltı | Video

07.03.2023 | 10:08

İstanbul'da yurtdışında internet üzerinden alışveriş yapan yabancı şirketlerin, “man in the middle yöntemi” ile ödeme bilgilerini değiştirerek dolandırdığı tespit edilen 1’i yabancı uyruklu 5 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakaladı. 5 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarla; çok sayıda cep telefonu ve bilgisayar ele geçirildi.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri; şüpheli şahısların e-posta ile ödeme sistemi bulunan şirketlerin bilgilerini, man in the middle(ortadaki adam) yöntemi ile değiştirerek, Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren yabancı şirketleri dolandırdığı bilgisini aldı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri söz konusu şüphelileri takibe aldı. Şüphelilerin yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerin ödeme e-postalarında değişiklik yaparak Türkiye'de bulunan çeşitli şahıslara paraların aktarıldığı belirlendi. Bu paraların İstanbul'da bulunan emlak ofislerinde aklanmaya çalışıldığı, şüphelilerce şahıslar ile iletişime geçilmediği sadece yabancı şirketlerin hedef alındığı tespit edildi. Ekipler 5 adrese eşzamanlı baskın düzenledi. 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda cep telefonu ve bilgisayar ele geçirildi. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edilirken, 1 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAHTE PAYLAŞIMLAR YAPARAK VATANDAŞI DOLANDIRAN SOSYAL MEDYA FENOMENİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul'da düzenlenen diğer bir siber suç operasyonuyla; sosyal medya platformları üzerinden "maç biletlerinin devri" adı altında sahte paylaşımlar yaparak, açıktan bilet almak isteyen vatandaşları dolandıran ve sosyal medya fenomeni olduğu tespit edilen E.Ç. isimli şüpheli yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital bulgu ele geçirilirken, kullanılan banka hesaplarına bloke konuldu. Gözaltına alınan E.Ç., ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

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