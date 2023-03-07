“Man in the middle yöntemi” ile dolandırıcılık: 5 gözaltı | Video
İstanbul'da yurtdışında internet üzerinden alışveriş yapan yabancı şirketlerin, “man in the middle yöntemi” ile ödeme bilgilerini değiştirerek dolandırdığı tespit edilen 1’i yabancı uyruklu 5 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakaladı. 5 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarla; çok sayıda cep telefonu ve bilgisayar ele geçirildi.
SAHTE PAYLAŞIMLAR YAPARAK VATANDAŞI DOLANDIRAN SOSYAL MEDYA FENOMENİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul'da düzenlenen diğer bir siber suç operasyonuyla; sosyal medya platformları üzerinden "maç biletlerinin devri" adı altında sahte paylaşımlar yaparak, açıktan bilet almak isteyen vatandaşları dolandıran ve sosyal medya fenomeni olduğu tespit edilen E.Ç. isimli şüpheli yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital bulgu ele geçirilirken, kullanılan banka hesaplarına bloke konuldu. Gözaltına alınan E.Ç., ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:49
Kavgayı ayıran baba-oğul saldırıya uğradı! O anlar kamerada | Video 07.03.2023 | 10:44
02:03
00:43
Bakırköy'de kaçak alkol operasyonu: 3 ton ele geçirildi | Video 07.03.2023 | 10:44
05:28
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 7 Mart 2023 Salı atv izle! | Video 07.03.2023 | 10:36
01:31
00:52
“Man in the middle yöntemi” ile dolandırıcılık: 5 gözaltı | Video 07.03.2023 | 10:08
02:42
02:29
01:19
01:11
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı | Video 07.03.2023 | 09:02
01:47
TSK’dan depremzede şehit ailesine ziyaret | Video 07.03.2023 | 08:48
01:34
D-100’de lüks otomobil kamyona çarptı: 1 yaralı | Video 07.03.2023 | 08:44
02:12
Depremde anne ve iki çocuğunu balkonda bulunan kablo hayata bağladı | Video 07.03.2023 | 08:42
00:15
Şırnak'taki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 07.03.2023 | 08:48
03:58
00:29
Deprem bölgesinde fırtına ve sağanak yağış etkili oluyor | Video 07.03.2023 | 08:42
06:26
ABD’de polis eğitim merkezi inşaatına saldırı: 35 gözaltı | Video 06.03.2023 | 23:25
01:24
02:24
Kızını kurtardı, kendisi beton mikserinin altında can verdi | Video 06.03.2023 | 18:09
01:17
Uyuşturucu kuryesi karı koca jandarmanın operasyonuyla yakalandı | Video 06.03.2023 | 15:50