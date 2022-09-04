Video Yaşam Manav reyonunda unuttuğu telefonu saniyeler içinde böyle çalındı | Video
Manav reyonunda unuttuğu telefonu saniyeler içinde böyle çalındı | Video

Manav reyonunda unuttuğu telefonu saniyeler içinde böyle çalındı | Video

04.09.2022 | 09:57

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Denizli’de zincir markete alışveriş yapmak için giren kadın, ürün seçmek için elinden bıraktığı cep telefonunu manav reyonunda unuttu. Kız arkadaşıyla birlikte alışveriş yapan şüpheli, kadının hatıralarının olduğu cep telefonunu kaşla göz arasında bulunca hızla marketten çıktılar.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir zincir markete alışveriş için giden Figen Solak, manav reyonundan birkaç ürün aldı. Bu sırada eşiyle konuşan Solak, bir anlık dalgınlık sonucu cep telefonunu domateslerin üzerinde unuttu. Alışverişini tamamlayan Solak, marketten ayrıldı. Birkaç dakika sonra alışverişe gelen şüpheli çift, manav reyonunda domateslerin üzerinde bulduğu cep telefonunu buldu. Telefonu aldıktan sonra arka cebine katan şüpheliler, alışverişi bırakarak hızla marketten çıktı. Bir süre sonra telefonunun olmadığını fark eden Solak, markete geri döndü. Kamera kayıtlarını izleyen Solak, unuttuğu telefonunun ihbarda bulundu. Kamera görüntüsünde cep telefonunu alan erkek ve kadın hakkında şikayetçi oldu.

"TELEFONUMDA GÜZEL AİLE VİDEOLARIMIZ VARDI"
Markette alışveriş yaptığı sırada manav reyonunda telefonunu unutan ve ardından başka bir müşteri tarafından cep telefonu çalınan Figen Solak, "Markette alışveriş yaparken eşimle konuştum. Manav reyonuna gittim. Domates aldım o sırada bir anlık dalgınlıkla telefonum kaldı. Ben çıkarken, erkek telefonu reyondan alıp cebine katmış. Biz kamera görüntülerine ulaştık. Kadınla birlikte bir erkek var. Bu profesyonel işi anında cep telefonunu kapatmışlar. Defalarca aradım telefona ulaşamadık. Bütün bilgilerim gitti. Telefonumda güzel aile videolarımız vardı. Ben bu kişilerden sonuna kadar davacıyım" diye konuştu.

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