Manavda, kadının telefonunu çalan şüpheli tutuklandı | Video
GAZİANTEP'te manavda alışveriş yapan kadının cep telefonunu çaldığı güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip yakalanan V.B., tutuklandı.
Selimiye Mahallesi'ndeki manavdan alışveriş yaparken cep telefonunun çalındığını fark eden kadın, durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis, güvenlik kamerası görüntülerinden bir kişinin yankesicilik yöntemiyle telefonu çaldığını belirledi. Şüphelinin V.B. olduğunu saptayan polis, adresine yapılan baskınla gözaltına aldı.
V.B., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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