Manavgat'ta 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:49
Manavgat'ta 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video 22.04.2023 | 16:31
04:05
Amasra’da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu | Video 22.04.2023 | 15:54
03:01
Bin 900 rakımlı zirvede yıpranan Türk bayrağını değiştirdiler | Video 22.04.2023 | 16:08
00:48
Bolu'da 4 aracın birbirine girdiği otoyol trafiğe açıldı | Video 22.04.2023 | 15:04
01:43
Kamyonetle otomobil çarpıştı: 6 yaralı | Video 22.04.2023 | 14:59
02:07
Gabonlu Dina'nın otopsi raporu ortaya çıktı! İntihar mı, cinayet mi? | Video 22.04.2023 | 14:48
02:16
Adıyaman'da boş arazide erkek cesedi bulundu | Video 22.04.2023 | 14:42
00:18
Karaköy’de “tenekeli” para kapma kavgası kamerada | Video 22.04.2023 | 14:05
07:48
02:16
Berber koltuğuna yumurtlayan tavuklar görenleri hayrete düşürdü | Video 22.04.2023 | 13:59
01:20
Dilencinin üzerinden 11 bin 330 lira çıktı | Video 22.04.2023 | 13:54
00:33
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı | Video 22.04.2023 | 13:31
01:04
Bolu'da zincirleme trafik kazası: TEM Otoyolu trafiğe kapandı | Video 22.04.2023 | 13:10
00:07
Bıçaklı, sopalı kavgada 10 kişi yaralandı | Video 22.04.2023 | 13:07
02:22
Bursa'da eve tilki girdi, aile 4 saat boyunca mahsur kaldı | Video 22.04.2023 | 11:44
02:22
Bursa'da eve tilki girdi, aile 4 saat boyunca mahsur kaldı | Video 22.04.2023 | 12:10
01:46
Silivri'de mangal kömürü üretim tesisinde yangın | Video 22.04.2023 | 11:37
00:30
01:37
'Saklı Cennet' Akçalar Kanyonu görenleri adeta mest etti | Video 22.04.2023 | 11:22
00:19
Nusaybin'de bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 22.04.2023 | 10:43