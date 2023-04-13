Video Yaşam Manavgat’ta 3 katlı binanın çatısında korkutan yangın | Video
Manavgat’ta 3 katlı binanın çatısında korkutan yangın | Video

Manavgat’ta 3 katlı binanın çatısında korkutan yangın | Video

13.04.2023 | 11:03

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan baca yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Yangın, Kasaplar Mahallesi 8527 Sokak'ta 3 katlı binanın çatısındaki bacada çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekipler ve polis sevk edildi. Verilen adrese gelen itfaiye ekipleri, yangın tüpüyle yangını büyümeden söndürdü. Ekipler ayrıca, baca ve çevresinde yeni bir yangın çıkmaması için soğutma çalışması yaptı.

Yangının, bacanın temizlik ve bakımı yapılmaması nedeniyle çıktığını belirten itfaiye görevlileri, 2-3 gün önce yolun karşısındaki evde de bacadan dolayı yangın çıktığına dikkat çekerek, vatandaşları bacalarını temizletmeleri konusunda uyardı.

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