Manavgat’ta 3 katlı binanın çatısında korkutan yangın | Video
Antalya’nın Manavgat ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan baca yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangının, bacanın temizlik ve bakımı yapılmaması nedeniyle çıktığını belirten itfaiye görevlileri, 2-3 gün önce yolun karşısındaki evde de bacadan dolayı yangın çıktığına dikkat çekerek, vatandaşları bacalarını temizletmeleri konusunda uyardı.
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