Manavgat'ta afetzedelerin yaraları sarıldı! Yangın sonrası yeniden ayağa kaldırıldı | Video

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya Manavgat’taki yangından sonra bölgeyi hızla yeniden inşa etti. Bir yıl geçmeden 447 köy evi sahiplerine teslim edildi.