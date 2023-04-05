Video Yaşam Manavgat'ta afetzedelerin yaraları sarıldı! Yangın sonrası yeniden ayağa kaldırıldı | Video
Manavgat'ta afetzedelerin yaraları sarıldı! Yangın sonrası yeniden ayağa kaldırıldı | Video

Manavgat'ta afetzedelerin yaraları sarıldı! Yangın sonrası yeniden ayağa kaldırıldı | Video

05.04.2023 | 21:44

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya Manavgat’taki yangından sonra bölgeyi hızla yeniden inşa etti. Bir yıl geçmeden 447 köy evi sahiplerine teslim edildi.

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