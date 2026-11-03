Video Yaşam Manavgat'ta iki otomobil çarpıştı! O anlar kamerada
Manavgat'ta iki otomobil çarpıştı! O anlar kamerada

Manavgat'ta iki otomobil çarpıştı! O anlar kamerada

03 Kasım 2026 11:02

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri refüjü aşarak karşı şeride geçerken, o sırada karşı yönden araç gelmemesi başka bir kazanın olmasını engelledi.

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Kaza, Manavgat ilçesi Şeyh Şamil Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boztepe Caddesi'nden gelerek Kavaklı Mezarlığı istikametine seyir halinde olan otomobil ile Kavaklı Mezarlığı yönünden gelerek 8512. Sokak'a dönüş yapmak isteyen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kazanın meydana geldiği sırada karşı şeritte başka bir aracın bulunmaması başka bir kazanın olmasını önledi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, her iki otomobilde maddi hasar meydana geldi.

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