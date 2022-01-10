Manavgat’ta jandarma, uyuşturucu tacirini nefes kesen kovalamaca sonucu yakaladı | Video

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliyi nefesleri kesen kovalamaca sonucunda Kızılağaç kavşağında yakaladı. Araçta yapılan aramada satışa hazır vaziyette 110 gram metamfetamin ve 3 paket halinde 40 gram skunk esrar ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheliden biri tutuklanırken, diğer şüpheli hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliyi nefesleri kesen kovalamaca sonucunda Kızılağaç kavşağında yakaladı. Araçta yapılan aramada satışa hazır vaziyette 110 gram metamfetamin ve 3 paket halinde 40 gram skunk esrar ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheliden biri tutuklanırken, diğer şüpheli hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.