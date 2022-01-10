Video Yaşam Manavgat’ta jandarma, uyuşturucu tacirini nefes kesen kovalamaca sonucu yakaladı | Video
Manavgat’ta jandarma, uyuşturucu tacirini nefes kesen kovalamaca sonucu yakaladı | Video

Manavgat’ta jandarma, uyuşturucu tacirini nefes kesen kovalamaca sonucu yakaladı | Video

10.01.2022 | 11:29

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Genç kızın 7. kattan düşmesiyle ilgili 3 kişinin sorguları sürüyor | Video 02:31
Genç kızın 7. kattan düşmesiyle ilgili 3 kişinin sorguları sürüyor | Video 10.01.2022 | 12:30
Mersin’de kaçakçılık operasyonunda 11 gözaltı | Video 00:44
Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 11 gözaltı | Video 10.01.2022 | 11:57
İstanbul Esenyurt’ta öfkeli grup iş yerinin camlarını taşladı 01:36
İstanbul Esenyurt'ta öfkeli grup iş yerinin camlarını taşladı 10.01.2022 | 11:44
Oğlu öldürülen acılı anne isyan etti! 09:04
Oğlu öldürülen acılı anne isyan etti! 10.01.2022 | 11:36
Manavgat’ta jandarma, uyuşturucu tacirini nefes kesen kovalamaca sonucu yakaladı | Video 03:14
Manavgat’ta jandarma, uyuşturucu tacirini nefes kesen kovalamaca sonucu yakaladı | Video 10.01.2022 | 11:29
Bingöl’de kar nedeniyle 103 köy yolu ulaşıma kapandı | Video 01:40
Bingöl’de kar nedeniyle 103 köy yolu ulaşıma kapandı | Video 10.01.2022 | 11:27
Bursa’da motosiklet cipe çarptı! O anlar kamerada | Video 00:26
Bursa’da motosiklet cipe çarptı! O anlar kamerada | Video 10.01.2022 | 11:27
Ankara’da narkotik suçundan bir haftada 46 kişi tutuklandı | Video 00:18
Ankara'da narkotik suçundan bir haftada 46 kişi tutuklandı | Video 10.01.2022 | 11:19
Ahlat’ta yoğun kar yağışı | Video 02:27
Ahlat'ta yoğun kar yağışı | Video 10.01.2022 | 11:20
’Örümcek Adam’ sokak hayvanlarının kahramanı oldu, görenler şaşkınlığını gizleyemedi | Video 03:37
'Örümcek Adam' sokak hayvanlarının kahramanı oldu, görenler şaşkınlığını gizleyemedi | Video 10.01.2022 | 11:18
Müge Anlı tamamı kesintisiz 10 Ocak Pazartesi Tek Parça izle! Hatice-Cahit Paslı çiftini kim öldürdü? Sır cinayette yeni gelişmeler! | Video 20:16
Müge Anlı tamamı kesintisiz 10 Ocak Pazartesi Tek Parça izle! Hatice-Cahit Paslı çiftini kim öldürdü? Sır cinayette yeni gelişmeler! | Video 10.01.2022 | 10:50
Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü’nde futbol keyfi | Video 03:21
Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde futbol keyfi | Video 10.01.2022 | 10:54
Sarıkamış’a beklenen kar geldi | Video 00:58
Sarıkamış'a beklenen kar geldi | Video 10.01.2022 | 10:51
Yasak ırklar için Bursa’da önemli çalışma | Video 06:28
Yasak ırklar için Bursa'da önemli çalışma | Video 10.01.2022 | 10:51
Atık çamur solucanlar tarafından sindirilerek organik gübreye dönüşüyor | Video 05:06
Atık çamur solucanlar tarafından sindirilerek organik gübreye dönüşüyor | Video 10.01.2022 | 10:54
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde paraşütle atlamak isteyen Namık Ekin’in yeni rekoru polise takıldı | Video 04:08
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde paraşütle atlamak isteyen Namık Ekin'in yeni rekoru polise takıldı | Video 10.01.2022 | 10:48
Kendini soyduran kuyumcu, polisten kaçamadı | Video 01:15
Kendini soyduran kuyumcu, polisten kaçamadı | Video 10.01.2022 | 10:47
Bitlis Ahlat’ta yoğun kar yağışı | Video 02:27
Bitlis Ahlat’ta yoğun kar yağışı | Video 10.01.2022 | 10:51
Artvin’in Şavşat ilçesindeki Karagöl’ün yüzeyi tamamen buz tuttu | Video 05:27
Artvin'in Şavşat ilçesindeki Karagöl'ün yüzeyi tamamen buz tuttu | Video 10.01.2022 | 10:47
Şehzadeler TOKİ’nin yüzde 50’si tamamlandı | Video 01:54
Şehzadeler TOKİ'nin yüzde 50'si tamamlandı | Video 10.01.2022 | 10:46

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliyi nefesleri kesen kovalamaca sonucunda Kızılağaç kavşağında yakaladı. Araçta yapılan aramada satışa hazır vaziyette 110 gram metamfetamin ve 3 paket halinde 40 gram skunk esrar ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheliden biri tutuklanırken, diğer şüpheli hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliyi nefesleri kesen kovalamaca sonucunda Kızılağaç kavşağında yakaladı. Araçta yapılan aramada satışa hazır vaziyette 110 gram metamfetamin ve 3 paket halinde 40 gram skunk esrar ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheliden biri tutuklanırken, diğer şüpheli hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA