Manavgat'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı | Video
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kamyonetin çarptığı motosikletteki baba ve oğlu yaralandı.
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