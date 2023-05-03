Manavgat'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı | Video

Kaza, Barbaros Mahallesi, Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. Umut D., idaresindeki motosiklet ile sanayi sitesi istikametine seyir halindeki Mehmet U.'nun kullandığı kamyonetle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Umut D. ile oğlu Eren D., yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.