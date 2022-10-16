Manavgat'ta korkutan hortum kamerada | Video

Gün boyu yağışın etkili olduğu Antalya'nın Manavgat ilçesinde akşam saatlerinde denizde ortaya çıkan hortum korkuttu.

Manavgat Kızılağaç Mahallesinde ortaya çıkan ve yaklaşık 5 dakika devam eden doğa olayı ilçenin hemen her köşesinden görüldü. Sahile yaklaşık 5 mil açıkta oluşan ve denizden den su çektiği anlar görüntülere yansıyan hortum karaya ulaşmadan etkisini kaybetti.