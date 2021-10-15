Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:30
Uşak'taki öğretmenden "Tohum bombası" projesi | Video 15.10.2021 | 10:54
01:00
Kiraladıkları evi kaçak nargile tütün imalathanesine çevirdiler! 15.10.2021 | 10:52
02:10
Direksiyon başında karısıyla tartışınca ağaca böyle çarptı | Video 15.10.2021 | 10:45
01:46
Eskişehir'de sokak ortasında kadına şiddet kamerada | Video 15.10.2021 | 10:45
00:39
Vatandaşın ayı ile ilginç diyaloğu "Gel oğlum seveyim seni gel" | Video 15.10.2021 | 10:45
00:29
Kumanda görünümlü tabanca polisi yaraladı 15.10.2021 | 10:31
00:52
Giysi kumbarasına giren kedi şaşırttı | Video 15.10.2021 | 10:39
00:09
İETT otobüsü yolda bozuldu, vatandaş yol ortasında yaya kaldı | Video 15.10.2021 | 10:39
06:07
Katilin yakalanması için yardım istedi, katil kendisi çıktı 15.10.2021 | 10:21
02:41
Satmak için aldığı soğan çuvallarının yarısı taş çıkınca isyan etti 15.10.2021 | 10:23
01:29
Kartal sahil yolunda art arda makas attı! O dakikalar kamerada | Video 15.10.2021 | 10:27
18:21
18:44
01:55
Manavgat'ta okul, park ve metruk binalara uyuşturucu operasyonu 15.10.2021 | 10:13
02:16
Balık bereketi tezgahlara yansıdı 15.10.2021 | 10:07
01:22
Sarıgöl’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama 15.10.2021 | 10:10
05:08
Tunceli'de turist akını bitti, vaka sayıları düşüşe geçti 15.10.2021 | 09:45
00:35
Fındık ve kestane çuvalları ile canlarını tehlikeye attılar 15.10.2021 | 09:15
00:24
İstanbul Sultangazi'de okul çıkışı öğrenci kavgası 15.10.2021 | 09:45
03:39
Taksim’de taksi denetimi: 2 taksi trafikten men edildi | Video 15.10.2021 | 09:33
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, okul, park ve metruk binalara yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliğine bağlı ekipler, sorumluluk bölgelerindeki okul, park, bahçe ve metruk binalara yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Narkotik köpeği Pars'ın da katıldığı operasyonda, uyuşturucu madde kullandığı ve bulundurduğu belirlenen 3 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada bir miktar kubar esrar ve 1,42 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Operasyonda ayrıca şüphe üzerine durdurulan ve GBT sorgulaması yapılan 2 kişinin kullanmak için uyuşturucu madde satın almak ve kasten yaralama suçlarından arandığı belirlendi.