Manavgat'ta trafik kazası, alkollü sürücülere 10 bin 994 TL’ye patladı | Video

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin, park halindeki hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken, alkollü oldukları belirlenen araç ve motosiklet sürücülerine toplam 10 bin 994 TL para cezası uygulandı. Alkollü araç kullandığı belirlenen aday sürücünün ehliyeti ise iptal edildi.
Motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL, motosiklet sahibine ehliyetsiz kişiye araç vermekten 3 bin 674 TL para cezası uygulanırken, alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL para cezası yazılan hafif ticari araç sürücüsünün aday sürücü olduğu ve ehliyetinin iptal edildiği bildirildi.