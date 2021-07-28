Manavgat’taki yangına 10 ilden 19 helikopter 103 arazöz müdahale ediyor | Video

Antalya’nın Manavgat ilçesinde saat 12.05’de çıkan ve rüzgarında etkisi ile yerleşim yerlerine sıçrayan yangına 10 ilden 19 helikopter 9 ilden de 412 personel ile müdahale desteği sağlanıyor.

Yeniköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan yangın, rüzgarında etkisi ile geniş bir alana yayılırken Manavgat'ın birçok noktasından yangın haberleri gelmeye başladı. Son yılların en büyük yangını ile karşı karşıya kalan ilçeye 10 ilden 19 helikopter, 9 ilden 412 personel, 9 ilden 103 arazöz ve 2 ilden 6 dozerle müdahale devam ediyor.