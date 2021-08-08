Manavgat'taki yangından son anda kurtulmuşlardı: İbrahim amcanın evine ilk harç | Video

Manavgat'ta İbrahim Deniz ve felçli eşinin yaşadığı ev yangında kül oldu. Yaşlı çifti ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla yeni evlerinin inşaatına başlandı. Deniz çifti, "Allah devletimizden razı olsun. Bizi yalnız bırakmadı" diye konuştu.