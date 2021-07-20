Manda sürüsüne ayı saldırdı | Video
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Kastamonu’nun Cide ilçesinde nehirde otlayan manda sürüsüne ayı saldırdı.
Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Çukurçal köyü ile Gökçeler köyünü birbirine bağlayan nehirde otlayan manda sürüsüne ayı saldırdı. Ayının saldırısında 1 manda yaralandı. Vatandaşlar, bölgede birçok hayvanı telef eden ayılar için yetkililerden yardım beklediklerini belirterek, son yıllarda oldukça fazla yaşanan yabani hayvan saldırılarından mağdur olduklarını kaydetti.